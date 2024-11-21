Бывший тренер сборной Азербайджана: "Мы увидели очень безответственную команду" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист и тренер сборной Азербайджана Махмуд Гурбанов дал интервью Report.az. Как сообщает İdman.biz, эксперт высказал свое мнение о сборной и коснулся результатов команды в текущем сезоне Лиги наций УЕФА.

- Как бы вы оценили матч со Швецией и результаты команды в цикле в целом?

- В последней игре команда выступила очень плохо. Несмотря на то, что мы играли с 5 защитниками и 2 опорными полузащитниками, соперник легко входил в нашу штрафную и получал мяч. В первом тайме они даже играли пятками в нашей штрафной. Если вы играете с 5 защитниками, а соперник без сопротивления входит в штрафную - это недопустимо. Они отыграли примерно половину из 90 минут так. Атаки могут проваливаться, но в защите так действовать нельзя. Да, наш вратарь тоже совершал ошибки. Но, возможно, причиной того, что счет не стал двузначным, был именно он. Голкипер во многих случаях спасал команду от гола. Мы увидели очень безответственную команду, игравшую без интереса и не желающую побеждать. Честно говоря, я этого не ожидал.

- Как вы относитесь к тому, что эту команду называют лучшей в истории Азербайджана в период независимости?

- Любители футбола называют эту команду лучшей в нашей истории. Что такое хорошо? Мы в лиге D, как нам хвалить команду? Некоторые игроки, похоже, ждали окончания 90 минут. Не было ни желания, ни агрессии. Футболисты не понимают, что им не обязательно играть только для себя. Мы представляем Азербайджан. В Европе все смотрят на результат. Соперник может быть сильным, качественным. Но нельзя так легко проиграть. Не стоит даже думать о словах «лучшая команда в истории». Если мы когда-нибудь покажем результаты, выйдем в финал чемпионата Европы или мира, тогда можно будет поговорить. Раньше мы говорили, что скандинавские страны слабы в игре с мячом. Но когда вы посмотрите на игру Швеции, то не будете так думать. Как игроки обращались с мячом, делали передачи - это все школа. В нашем исполнении мы увидели обратное.

- Есть ли необходимость в радикальных изменениях в составе сборной?

- Это сборная Азербайджана номер один. Если нет мастерства, то должен быть командный дух, вот как надо бороться. Сборная играет каждые 2-3 месяца. Поэтому она не играет каждую неделю. Поэтому, если ты появляешься в форме сборной, то должен обо всем забыть, вложить все свои силы, даже больше. Конечно, перемены необходимы. Я верил, что команда выступит хорошо в этом году. Но мы потерпели неудачу.

- Что вы думаете о работе Фернанду Сантуша? Есть ли ощущение, что что-то нужно изменить?

- Никаких изменений. Могут сказать, что времени было мало, он не знает игроков. Никаких новинок пока нет. Мы живем мечтами, но нам нужно быть реалистами. Если бы мы обыграли Эстонию в Лиге наций, то остались бы в Лиге С. Мы потеряли свои шансы в играх с Эстонией.

- Кто за это должен ответить?

- Все, кто занимается футболом. Если поискать, то можно найти немало виновных. Когда ты проигрываешь, возникает много проблем. Что и кому можно сказать? Все будут обвинять друг друга.

- Ветеранов футбола тоже много винят...

- О себе скажу, что я вне футбола и мне легко говорить. На самом же деле это не так. Мы тоже общаемся с людьми. Все спрашивают, почему наш футбол оказался в такой ситуации. Мне тоже задают такие вопросы. Трудно ответить. Говорят, что нужны перемены в команде. Посмотрите, кого можно привести? Многие играют в футбол. Но у нас мало хороших игроков.

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