АФФА национализирует вратаря команды Премьер-лиги

АФФА намерена национализировать вратаря «Факела» Виталия Гудиева.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Apasport.az, отмечается, что Гудиев, который несколько лет не давал положительный ответ на предложение АФФА, не пошел на этот шаг, чтобы выступать за сборную России.

По информации, АФФА ведет с ним переговоры. Конкретный ответ Виталия на это предложение пока не известен.

Контракт Гудиева с «Факелом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Гудиев, воспитанник «Алании», играл в командах «Терек» (ныне «Ахмат») и «Химки». Он перешел в «Факел» 1 июля 2023 года.

Отметим, что Виталий - сын Казимира Гудиева, который был вратарем нашей сборной.

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