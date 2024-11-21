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Капитан "Туран Товуза": "Каждый должен положить руку под камень"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Ноября 2024 16:41
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Капитан "Туран Товуза": "Каждый должен положить руку под камень"

«В последнем туре у нас был тяжелый матч с «Сабаилом». В Премьер-лиге все команды могут отобрать очки друг у друга. Мы также были свидетелями того, как команда, занимавшая последнее место, отбирала очки у лидера».

Как сообщает İdman.biz, об этом Шахрияр Алиев заявил сайту Apasport.az.

Капитан "Туран Товуза" высказал свое мнение по поводу следующего тура:

«Мы сыграем с «Сабахом» дома, перед своими болельщиками. Тем не менее, это будет очень тяжелый матч. Наш соперник - одна из сильнейших команд национального первенства. Я бы даже сказал, что у нее самая сильная линия нападения. Они также надежно играют в защите. Они очень хорошо выступили и в еврокубках, и в Премьер-лиге. Будет сложно, но мы постараемся добиться успешного результата».

Опытный футболист оценил общее положение команды:

«Во время перерыва из-за игр сборных оба наших травмированных вернулись и мы восстановили игровую форму. Мы также пересмотрели наши анализы. Мы стремимся становиться сильнее с каждым днём. Юнис Гусейнов уже присоединился к нашей команде и старается передать свой опыт игрокам. Каждый делает все возможное, чтобы добиться успеха».

Алиев заявил, что они не пожертвуют кубком ради чемпионата:

«Чтобы играть и в чемпионате, и в кубке, нужен большой состав. Я не думаю, что мы должны чем-то жертвовать. Наша цель - добиться успеха в обоих турнирах. Мы будем бороться до конца».

Он также рассказал о состоянии сборной Азербайджана:

«Поражение сборной касается всех нас. Никто из нас не хотел, чтобы сборная вылетела в лигу D. Мы проиграли в гостях в Эстонии. Но я не думаю, что мы сыграли плохо. Просто не могли рисковать. Точно так же и в домашней игре мы были намного лучше соперника. Играем мы в сборной или нет, все были разочарованы. Нам нужно выйти из этой ситуации. Для этого каждый должен положить руку под камень. Мы должны сделать все возможное, чтобы сделать наш футбол лучше».

Отметим, что «Туран Товуз» встретится с «Сабахом» в XIV туре Премьер-лиги Мисли. Встреча состоится 24 ноября на городском стадионе Товуза.

İdman.biz

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