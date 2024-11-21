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Отправленный в команду дублеров легионер: "Я говорил с Джавадовым и..."

Азербайджанский футбол
Новости
21 Ноября 2024 14:37
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Отправленный в команду дублеров легионер: "Я говорил с Джавадовым и..."

«Сумгайыт» после 13 туров Премьер-лиги набрал 13 очков и занимает 7-е место.

İdman.biz сообщает, что легионер «химиков» Кристиан Велиновски в интервью FutbolPress оценил результаты команды:

«Думаю, команда играет хорошо. Да, мы находимся внизу турнирной таблицы, но у нас есть потенциал подняться выше, и я верю, что это произойдет. У нас новый главный тренер и хотя больших изменений нет, в команде чувствуется оживление».

В прошлом году в матче Кубка Азербайджана против «Лерика» игрок сломал ногу и надолго выбыл из игры. Сейчас он выступает за дублирующий состав «Сумгайыта». Футболист так объяснил свою игру за дублеров:

«Моя работа - играть в футбол. В дублирующем составе я стараюсь восстановить свою физическую форму. Думаю, проведенные матчи пошли мне на пользу».

Велиновски также отметил, что обсуждал свою дальнейшую судьбу в клубе с главным тренером команды Вагифом Джавадовым:

«Я хочу играть и стараюсь для этого. Я говорил с Джавадовым и пока не хочу раскрывать деталей. Посмотрим, как всё сложится».

Велиновски в этом сезоне получил шанс сыграть в двух матчах Премьер-лиги.

İdman.biz

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