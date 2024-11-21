Чистая статистика сборной Азербайджана в Лиге наций: от голов до желтых карточек

Лига наций для сборной Азербайджана завершилась полным разочарованием. Последнее место в группе, разгром в Швеции, вылет в дивизион D - все это еще долго будет обсуждаться. А сейчас хотелось бы поговорить о статистических выкладках выступления команды.

Как передает İdman.biz, подопечные Фернандо Сантуша завершили выступление в дивизионе С Лиги наций с одним набранным очком, забив 3 и пропустив 17 мячей. Безусловно, разница катастрофическая, но статистика подразумевает исключительно цифры. А они говорят о том, что даже в дивизионе В нашлись команды, которые сыграли еще хуже. Например, Финляндия, которая осталась без набранных очков. Северяне забили всего два гола, а пропустили 13.

Можно упомянуть и о Казахстане, который однажды сыграл ничью, но голами в Лиге наций не порадовал. При этом его соперники (Норвегия, Австрия, Словения) начинали с центра поля 15 раз. Ну а в лиге С абсолютно худшей командой стала Литва, не набравшая ни одного очка во встречах с Румынией, Кипром и Косово.

Если же говорить о забитых мячах, то из трех голов лишь один провел номинальный форвард Ренат Дадашов. Тогда как два других оказались на счету Торала Байрамова, отличившегося в двух матчах подряд - со Словакией в Баку и против эстонцев в гостях. А учитывая, что полузащитник отдавал голевой пас Ренату в домашней игре со Швецией (3:1), можно сказать, что Торал поучаствовал во всех голах команды в Лиге наций.

С другой стороны, удручает большое количество желтых карточек. За шесть матчей наши футболисты получали их 16 раз, а однажды дошло до обиднейшего удаления Махира Эмрели в домашней встрече со Словакией. Лишь гостевой поединок против эстонцев прошел для сборной без предупреждений, тогда как последняя встреча Лиги наций в Швеции принесла аж пять «горчичников» гостям. Причем, четыре были показаны после перерыва. Многочисленные нарушения приводили к тому, что сборная на важнейших отрезках турнира не могла рассчитывать на важных игроков - матч в Габале с Эстонией пропустил Махир Эмрели, а в Швецию не отправился Эльвин Джафаргулиев.

Учитывая, что теперь сборная будет играть в дивизионе D Лиге наций, нелишне оценить соперников, которым предстоит противостоять. Пока известно, что в низшей лиге остаются Лихтенштейн и Андорра. Первые набрали 2 очка в четырех матчах, забив три мяча, тогда как андоррцы имеют одну ничью без проведенных голов. Остаться в дивизионе D могут и Гибралтар с Мальтой, которым предстоят стыковые матчи за право играть выше.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz