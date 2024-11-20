Заслуженный артист: "Нашей сборной нужно немного времени"

«Это наша сборная, и мы, как болельщики, должны поддерживать ее».

Об этом İdman.biz заявил заслуженный артист Эльтон Гусейналиев.

Он выразил свое мнение по поводу игры Швеция - Азербайджан, состоявшейся в рамках Лиги Наций УЕФА по футболу. Гусейналиев, являющийся футбольным болельщиком, сказал, что поражение нашей сборной Швеции со счетом 0:6 досадное:

«На протяжении нескольких игр нас преследуют неудачи. На этом этапе наша команда забила 3 ​​гола и пропустила 17. В каждом деле наступает трудный период, и, наверное, наша сборная сейчас его переживает. Команде нужно немного времени. Все зависит от внутреннего чемпионата, наши клубы должны усиливаться. Тем более, что очень немногие наши игроки играют за границей. Это влияет на нашу сборную. В то же время необходимо развивать детский футбол, а также привлекать в наши команды легионеров».

По его словам, глядя на разные возрастные категории, он видит улучшение игры наших футболистов:

«Во главе этого развития стоит клуб «Карабах». Для формирования нашей сборной необходимо, чтобы новое поколение и дальше развивалось и играло за рубежом. Это также требует времени. Наступит момент, когда мы будем забивать 4-5 голов командам, которым ранее проигрывали».

Отметим, что сборная Азербайджана в 6 играх Лиги наций набрала всего одно очко.

Айтадж Сахяд

İdman.biz