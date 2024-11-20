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Депутат: "Азербайджанский футбол снова пережил один из своих черных дней"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 16:22
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Депутат: "Азербайджанский футбол снова пережил один из своих черных дней"

«Азербайджанский футбол вчера снова пережил один из своих черных дней. Мы 30 лет приговорены переживать такие дни».

Как передает İdman.biz со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом заявил председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса Шахин Исмаилов в ходе обсуждения бюджета на 2025 год на совместном заседании Комитетов молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, и по культуре.

«Почему мы каждый раз видим крупные поражения и тяжелые последствия? Было бы хорошо, чтобы АФФА обратила на это внимание. Каждый футболист должен нести большую ответственность за форму, которую он носит», - подчеркнул депутат.

Отметим, что накануне сборная Азербайджана проиграла Швеции со счетом 0:6 и вылетела в дивизион D Лиги наций УЕФА.

İdman.biz

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