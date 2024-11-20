Ответ Рамина Мусаева тем, кто критиковал бывшее руководство АФФА: "На AzTV будет говориться о фактах"

«А какой вчера матч состоялся?»

Об этом İdman.biz заявил бывший президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

Он отказался комментировать матч Швеция - Азербайджан, который состоялся в рамках VI тура Лиги наций УЕФА. Мусаев отметил, что в матче, где мы проиграли со счетом 0:6, об игре Азербайджана не может быть и речи:

«У нас нет и половины футбола, который есть в маленьких странах. Плакать нужно из-за этого. Потому что, если детский футбол не будет развиваться, у нас не будет этого вида спорта. Я говорил это с первого дня. Младшие возрастные группы являются основой футбола. Дом без фундамента строится временно и быстро рушится. Наш футбол тоже не имеет фундамента».

Бывший глава ПФЛ также ответил тем, кто критиковал прежнее руководство АФФА:

«У каждого своя цель. Каждый должен нести ответственность за свою совесть. Когда я работал вице-президентом «Нефтчи», нашим руководителем был Ровнаг Абдуллаев. Он дал мне всю полноту власти. Когда достигался успех, все поздравляли его. Но Абдуллаев говорил, что поздравлять следует не меня, а Рамина. Теперь не стоит винить бывшее руководство АФФА. В то время развивался детский футбол. На данный момент все осуждают Ровнага Абдуллаева. Он пришел, разрушил азербайджанский футбол и не ушел. Давайте посмотрим, сколько стадионов было в Азербайджане, когда на этот пост пришел Ровнаг Абдуллаев, и сколько их сейчас? Просто им воспользовались и разрушили азербайджанский футбол. Придет время, когда все это будет обсуждаться открыто и в прямом эфире, не на каком-то другом канале, а прямо на AzTV, с фактами».

Отметим, что сборная Азербайджана, набравшая всего одно очко в лиге С, вылетела в лигу D.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz