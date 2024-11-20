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Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 15:55
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Объявлено количество проданных билетов на игру "Карабах" - "Лион"

Продолжается продажа билетов на игру "Карабах" - "Лион", которая пройдет в рамках 5-го тура Лиги Европы по футболу.

Как сообщает İdman.biz, на данный момент продано 13 тысяч билетов.

Стоимость билетов на матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манат соответственно.

Для болельщиков, желающих воспользоваться VIP-залом билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 300 манат.

Точки продаж:

– Точки продаж iTicket.az (онлайн-продажи на iTicket.az);

– Фан-шоп ФК «Карабах» в Парк Бульвар;

– Кассы Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что матч начнется 28 ноября в 21:45.

İdman.biz

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