0:6 через 10 лет: результат, вынудивший Берти Фогтса уйти в отставку

Спустя 10 лет сборная Азербайджана снова проиграла с разницей в 6 и более мячей.

İdman.biz сообщает, что в последний раз столь болезненное поражение наша команда потерпела 13 октября 2014 года.

В отборочном матче ЕВРО-2016 Азербайджан разгромно проиграл Хорватии в Осиеке. Тот матч привел к отставке Берти Фогтса, главного тренера национальной сборной.

Спустя 10 лет та же участь постигла команду с Фернанду Сантушем в Лиге наций Швеции. Шестая игра действующего главного тренера нашей сборной завершилась со счетом 0:6.

Отметим, что наша команда финишировала последней в лиге С Лиги наций и вылетела в лигу D.

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