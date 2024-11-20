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Александр Исак: "То, что произошло в игре с Азербайджаном, было болезненным"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Ноября 2024 09:39
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Александр Исак: "То, что произошло в игре с Азербайджаном, было болезненным"

«Не буду лгать. Можно сказать, что я горю».

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью местной прессе заявил игрок сборной Швеции Александр Исак.

Нападающий прокомментировал выигранный Швецией матч против Азербайджана со счетом 6:0 в Лиге наций УЕФА по футболу среди мужских сборных. Он считает неправильным, что его гол на 45+2-й минуте был отменен из-за офсайда:

«Как такое возможно? Наверное, это худшее, что я когда-либо видел. Это было болезненно. Если у вас есть VAR и вы можете посмотреть повтор 10 раз, такого быть не должно. Думаю, в том эпизоде ​​не было офсайда, линия была проведена неправильно».

Нападающий «Ньюкасла» также заявил, что разочарован тем, что не отличился, несмотря на разгромную победу своей сборной:

«Ничего подобного я никогда не испытывал в матчах такого уровня. Мы видели много промахов, но здесь все было по-другому. У меня даже был шанс забить с пенальти. Но я упустил этот шанс. Это, конечно, грустно».

Отметим, что после этого поражения наша команда вылетела в дивизион D Лиги наций.

İdman.biz

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