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Анатолий Пономарев: "Для перемен в нашем футболе надо начинать с молодёжи"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 18:46
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Анатолий Пономарев: "Для перемен в нашем футболе надо начинать с молодёжи"

«Мы будем смотреть вживую. Мой отец тоже здесь. Мы пойдем на матч всей семьей».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Анатолий Пономарев.

Пономарев, который живет в Швеции и работает футбольным агентом в этой стране, прокомментировал матч, который сегодня сыграет наша сборная со Швецией в Лиге наций УЕФА. Он сказал, что надеется, что соперник осуществит ротации:

«Я думаю, на стадионе будет не так много людей. Потому что погода здесь очень холодная. Они не будут относиться к игре слишком серьезно, поскольку заняли 1-е место. Если они задействуют трио Деяна Кулушевски, Виктора Дьёкереша и Александра Исака, нашей сборной придется нелегко. Я искренне хочу, чтобы наша команда сегодня победила».

Пономарев также оценил нынешнюю ситуацию в команде:

«Привыкнуть к новому тренеру сложно. Я не доволен результатами нашей сборной. В будущем мы увидим, насколько правильным является выбор главного тренера Фернанду Сантуша. Для развития футбола в Азербайджане следует уделять внимание молодым игрокам. Будущее зависит от них. В качестве примера можно показать Марокко. Хотя они и не футбольная страна, в настоящее время они взращивают очень хороших игроков. Если мы хотим что-то изменить в азербайджанском футболе, то должны начать с молодёжи».

Отметим, что сегодняшняя игра Швеция - Азербайджан, которая пройдет на «Strawberry Arena», начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Эмин Ага

İdman.biz

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