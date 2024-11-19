Наша сборная побеждала на выезде - в играх, где дебютировали Медведев, Махмудов, Шейдаев

Сборная Азербайджана по футболу поставила себя в настолько сложную ситуацию, что сегодня у нее нет другого выхода, кроме как победить в гостях Швецию. В противном случае нашей команде придется играть в Лиге наций УЕФА в лиге D, где находятся «футбольные карлики».

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана на данный момент одержала шесть выездных побед в официальных соревнованиях - отборочных этапах чемпионатов мира и Европы, а также Лиги наций УЕФА.

Наш первый такой успех был зафиксирован в 2009 году. Сборная Азербайджана обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0 благодаря голам Вагифа Джавадова и Эльвина Мамедова во втором тайме. Благодаря этой победе наша сборная опередила соперника и сумела избавиться от последнего места в группе в отборочном этапе ЧМ-2010. Главным тренером нашей команды в той игре был Берти Фогтс, а Максим Медведев впервые надел форму основной сборной.

Следующей победы пришлось ждать семь лет. Сборная под руководством Роберта Просинечки также удачно стартовала в отборочном цикле ЧМ-2018, победив местную команду в Сан-Марино. Единственный гол в игре Руслан Гурбанов забил в конце первого тайма - 1:0. Этот матч также вошел в историю как дебют Эмина Махмудова и Рамиля Шейдаева в составе сборной. После этого наша команда, победившая дома Норвегию (1:0) и сыгравшая на выезде с Чехией, даже заняла 2-е место в группе. Но продолжить успешное выступление не удалось.

Под руководством Гурбана Гурбанова в Лиге наций УЕФА в 2018 году сборная Азербайджана сумела с крупным счетом победить Фарерские острова - 3:0. Два гола забил Ричард Алмейда (один с пенальти), а другой - Дмитрий Назаров.

Дальнейшие успехи в гостях были реализованы под руководством итальянского тренера Джанни Де Бьязи. Сначала наша сборная порадовалась победе со счетом 1:0 на Кипре в 2020 году в рамках Лиги наций УЕФА. Удар Максима Медведева в первом тайме оказался точным. Два года спустя мы завоевали три очка в следующей Лиге наций УЕФА в Словакии. Наша команда выиграла матч со счетом 2:1 с дебютантом Озан Джаном Кёкчу, Ренатом Дадашовым, отличившимся в конце первого тайма и Ходжатом Хагверди, забившим на 90+5-й минуте, и в итоге финишировала второй в группе.

Наконец, 2023-й год ознаменовался выездной победой над Эстонией со счетом 2:0. Хозяева не смогли ответить на голы, забитые в первом тайме Торалом Байрамовым и Рамилем Шейдаевым с пенальти.

Интересно, что три из этих успешных результатов были зафиксированы в сентябре, а остальные три - в октябре. Будет ли первая официальная выездная победа в ноябре?

İdman.biz