Сборная Азербайджана на 90+7-й минуте упустила победу

Сборная Азербайджана по футболу U-19 провела свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда провела свой последний матч в VII группе отборочного этапа чемпионата Европы.

Команда Эльхана Абдуллаева, пропустившая два безответных гола от Исландии и четыре безответных мяча от Ирландии, встретилась с хозяевами турнира в Молдове.

Хотя наша сборная и получила преимущество в первой половине матча благодаря голам Гасана Назарли, после перерыва сохранить счет ей не удалось - 2:2. Команда, покинувшая поле с одним очком, заняла последнее место в группе и попрощалась с отборочным этапом.

Отметим, что в другом матче тура Ирландия выиграла у Исландии - 2:1.

Отборочный раунд ЕВРО-2025 U-19

Группа VII

III тур, 19 ноября

Молдова – Азербайджан – 2:2

Голы: Николае Сула, 55, Овидиу Давид, 90+7 - Хасан Назарли, 15, 45+1

Судья: Дэвид Дикинсон (Шотландия).

Стадион «Зимбру».

1 Ирландия 3 2 1 0 6-1 7 2 Исландия 3 2 0 1 4-2 6 3 Молдова 3 0 2 1 2-3 2 4 Азербайджан 3 0 1 2 2-8 1

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