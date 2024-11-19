Сборная Азербайджана на 90+7-й минуте упустила победу

Сборная Азербайджана по футболу U-19 провела свой очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша команда провела свой последний матч в VII группе отборочного этапа чемпионата Европы.
Команда Эльхана Абдуллаева, пропустившая два безответных гола от Исландии и четыре безответных мяча от Ирландии, встретилась с хозяевами турнира в Молдове.
Хотя наша сборная и получила преимущество в первой половине матча благодаря голам Гасана Назарли, после перерыва сохранить счет ей не удалось - 2:2. Команда, покинувшая поле с одним очком, заняла последнее место в группе и попрощалась с отборочным этапом.
Отметим, что в другом матче тура Ирландия выиграла у Исландии - 2:1.
Отборочный раунд ЕВРО-2025 U-19
Группа VII
III тур, 19 ноября
Молдова – Азербайджан – 2:2
Голы: Николае Сула, 55, Овидиу Давид, 90+7 - Хасан Назарли, 15, 45+1
Судья: Дэвид Дикинсон (Шотландия).
Стадион «Зимбру».
|
1
|
Ирландия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-1
|
7
|
2
|
Исландия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-2
|
6
|
3
|
Молдова
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-3
|
2
|
4
|
Азербайджан
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-8
|
1
İdman.biz