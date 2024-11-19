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Сборная Азербайджана на 90+7-й минуте упустила победу

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 17:00
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Сборная Азербайджана на 90+7-й минуте упустила победу

Сборная Азербайджана по футболу U-19 провела свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда провела свой последний матч в VII группе отборочного этапа чемпионата Европы.

Команда Эльхана Абдуллаева, пропустившая два безответных гола от Исландии и четыре безответных мяча от Ирландии, встретилась с хозяевами турнира в Молдове.

Хотя наша сборная и получила преимущество в первой половине матча благодаря голам Гасана Назарли, после перерыва сохранить счет ей не удалось - 2:2. Команда, покинувшая поле с одним очком, заняла последнее место в группе и попрощалась с отборочным этапом.

Отметим, что в другом матче тура Ирландия выиграла у Исландии - 2:1.

Отборочный раунд ЕВРО-2025 U-19
Группа VII
III тур, 19 ноября
Молдова – Азербайджан – 2:2
Голы: Николае Сула, 55, Овидиу Давид, 90+7 - Хасан Назарли, 15, 45+1
Судья: Дэвид Дикинсон (Шотландия).
Стадион «Зимбру».

1

Ирландия

3

2

1

0

6-1

7

2

Исландия

3

2

0

1

4-2

6

3

Молдова

3

0

2

1

2-3

2

4

Азербайджан

3

0

1

2

2-8

1

İdman.biz

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