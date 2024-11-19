Неполный состав Сантуша

Накануне сегодняшнего матча Швеция - Азербайджан VI тура Лиги наций были объявлены заявки команд на участие.

Как сообщает İdman.biz, в заявку сборной Азербайджана включен 21 игрок.

Таким образом в распоряжении главного тренера Фернанду Сантуша остался всего 21 игрок. После матча с Эстонией из состава были исключены три игрока. Рахиль Мамедов получил травму, Эльвин Джафаргулиев дисквалифицирован, Мустафа Ахмедзаде не отправился в Швецию из-за отсутствия визы.

Вратари: 1. Ниджат Мехбалыев, 23. Рза Джафаров, 12. Айдын Байрамов;

Защитники: 21. Аббас Гусейнов, 2. Амин Сейдиев, 4. Бахлул Мустафазаде, 14. Замиг Алиев, 15. Бадави Гусейнов, 5. Антон Кривоцюк;

Полузащитники: 7. Джошгун Диниев, 20. Алексей Исаев, 19. Хаял Наджафов, 18. Джейхун Нуриев, 16. Сабухи Абдуллазаде, 8. Исмаил Ибрагимли, 17. Торал Байрамов, 6. Озан Джан Кокчу;

Нападающие: 10. Махир Эмрели, 11. Рамиль Шейдаев, 9. Нариман Ахундзаде, 22. Муса Гурбанлы.

Отметим, что матч Швеция - Азербайджан, который пройдет в Солне, начнется в 23:45 по бакинскому времени.

İdman.biz