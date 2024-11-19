Игорь Пономарев верит в сборную Азербайджана

«Я очень сильно верю в сборную Азербайджана».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ ветеран азербайджанского футбола Игорь Пономарев.

Он оценил шансы нашей сборной в матче со Швецией в дивизионе С Лиги наций УЕФА.

Олимпийский чемпион, отправившийся в Швецию со сборной, рассказал, что атмосфера в команде хорошая:

«Просто футболисты сожалеют, что не выиграли игру с Эстонией в Габале. В этой встрече у нас были хорошие шансы. Нам нужно обыграть Швецию, чтобы настроение стало еще лучше. Мы должны бороться без опаски. Настойчивость будет играть важную роль. Футболисты это хорошо понимают. Главный тренер соперника - специалист, применяющий разные тактики. Нынешняя команда более опасна в контратаках. Надеюсь, что наши игроки сделают все возможное на поле»».

Отметим, что игра Швеция - Азербайджан, которая пройдет сегодня на «Strawberry Arena», начнется в 23:45 по бакинскому времени.

İdman.biz