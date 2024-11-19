Азербайджан - Бразилия - 52:25

В 64 матчах 13 туров Премьер-лиги Мисли было забито 164 гола.
İdman.biz сообщает, что не считая трех автоголов, 90 футболистов из 29 стран забили 161 мяч.
Конечно, у местных игроков есть преимущество в количестве забитых мячей и в количестве футболистов. 35 футболистов, имеющих гражданство Азербайджана, в 64 матчах забили 52 гола. Среди них есть те, кто был национализирован, сменил гражданство и даже сделал это в текущем сезоне.
Лучшим бомбардиром среди местных игроков является Торал Байрамов. Молодой игрок "Карабаха" отличился 4 раза.
55 легионеров забили в общей сложности 109 голов. Среди зарубежных стран с большим отрывом лидирует Бразилия. 12 бразильцев уже забили 25 голов. Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») является лучшим бомбардиром, Рафаэль Утциг («Зиря») отстает от него на два гола.
Замыкает первую тройку Франция. 5 футболистов этой страны забили 9 голов. Яссин Бензия ("Карабах") опережает всех своих соотечественников с тремя голами.
|
Место
|
Страна
|
Футболист
|
Голы
|
1
|
Азербайджан
|
34
|
52
|
2
|
Бразилия
|
12
|
25
|
3
|
Франция
|
5
|
9
|
4-6
|
Португалия
|
4
|
8
|
Нигерия
|
2
|
8
|
Грузия
|
3
|
8
|
7
|
Германия
|
2
|
7
|
8
|
Испания
|
2
|
5
|
9-10
|
Албания
|
2
|
4
|
Словакия
|
1
|
4
|
11-13
|
Украина
|
2
|
3
|
Израиль
|
2
|
3
|
Гамбия
|
1
|
3
|
14-19
|
Панама
|
1
|
2
|
Мали
|
2
|
2
|
Гвинея
|
1
|
2
|
Марокко
|
1
|
2
|
Гана
|
1
|
2
|
Нидерланды
|
1
|
2
|
20-29
|
Черногория
|
1
|
1
|
Хорватия
|
1
|
1
|
Северная Македония
|
1
|
1
|
Нигер
|
1
|
1
|
Ямайка
|
1
|
1
|
Того
|
1
|
1
|
Либерия
|
1
|
1
|
Колумбия
|
1
|
1
|
Эквадор
|
1
|
1
|
Босния и Герцеговина
|
1
|
1
Вугар Хейруллаев
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