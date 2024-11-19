Азербайджан - Бразилия - 52:25

В 64 матчах 13 туров Премьер-лиги Мисли было забито 164 гола.

İdman.biz сообщает, что не считая трех автоголов, 90 футболистов из 29 стран забили 161 мяч.

Конечно, у местных игроков есть преимущество в количестве забитых мячей и в количестве футболистов. 35 футболистов, имеющих гражданство Азербайджана, в 64 матчах забили 52 гола. Среди них есть те, кто был национализирован, сменил гражданство и даже сделал это в текущем сезоне.

Лучшим бомбардиром среди местных игроков является Торал Байрамов. Молодой игрок "Карабаха" отличился 4 раза.

55 легионеров забили в общей сложности 109 голов. Среди зарубежных стран с большим отрывом лидирует Бразилия. 12 бразильцев уже забили 25 голов. Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») является лучшим бомбардиром, Рафаэль Утциг («Зиря») отстает от него на два гола.

Замыкает первую тройку Франция. 5 футболистов этой страны забили 9 голов. Яссин Бензия ("Карабах") опережает всех своих соотечественников с тремя голами.

Место Страна Футболист Голы 1 Азербайджан 34 52 2 Бразилия 12 25 3 Франция 5 9 4-6 Португалия 4 8 Нигерия 2 8 Грузия 3 8 7 Германия 2 7 8 Испания 2 5 9-10 Албания 2 4 Словакия 1 4 11-13 Украина 2 3 Израиль 2 3 Гамбия 1 3 14-19 Панама 1 2 Мали 2 2 Гвинея 1 2 Марокко 1 2 Гана 1 2 Нидерланды 1 2 20-29 Черногория 1 1 Хорватия 1 1 Северная Македония 1 1 Нигер 1 1 Ямайка 1 1 Того 1 1 Либерия 1 1 Колумбия 1 1 Эквадор 1 1 Босния и Герцеговина 1 1

Вугар Хейруллаев

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