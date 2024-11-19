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Азербайджан - Бразилия - 52:25

Азербайджанский футбол
Новости
19 Ноября 2024 10:41
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Азербайджан - Бразилия - 52:25

В 64 матчах 13 туров Премьер-лиги Мисли было забито 164 гола.

İdman.biz сообщает, что не считая трех автоголов, 90 футболистов из 29 стран забили 161 мяч.

Конечно, у местных игроков есть преимущество в количестве забитых мячей и в количестве футболистов. 35 футболистов, имеющих гражданство Азербайджана, в 64 матчах забили 52 гола. Среди них есть те, кто был национализирован, сменил гражданство и даже сделал это в текущем сезоне.

Лучшим бомбардиром среди местных игроков является Торал Байрамов. Молодой игрок "Карабаха" отличился 4 раза.

55 легионеров забили в общей сложности 109 голов. Среди зарубежных стран с большим отрывом лидирует Бразилия. 12 бразильцев уже забили 25 голов. Фелипе Сантос («Араз-Нахчыван») является лучшим бомбардиром, Рафаэль Утциг («Зиря») отстает от него на два гола.

Замыкает первую тройку Франция. 5 футболистов этой страны забили 9 голов. Яссин Бензия ("Карабах") опережает всех своих соотечественников с тремя голами.

Место

Страна

Футболист

Голы

1

Азербайджан

34

52

2

Бразилия

12

25

3

Франция

5

9

4-6

Португалия

4

8

Нигерия

2

8

Грузия

3

8

7

Германия

2

7

8

Испания

2

5

9-10

Албания

2

4

Словакия

1

4

11-13

Украина

2

3

Израиль

2

3

Гамбия

1

3

14-19

Панама

1

2

Мали

2

2

Гвинея

1

2

Марокко

1

2

Гана

1

2

Нидерланды

1

2

20-29

Черногория

1

1

Хорватия

1

1

Северная Македония

1

1

Нигер

1

1

Ямайка

1

1

Того

1

1

Либерия

1

1

Колумбия

1

1

Эквадор

1

1

Босния и Герцеговина

1

1

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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