Тур начнется с игры "Зиря"

Определился график игр VII тура чемпионата Азербайджана по мини-футболу.
Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации мини-футбола Азербайджана.
Матчи тура пройдут 20-21 ноября. Игры состоятся в Бакинской теннисной академии.
Чемпионат Азербайджана
VII тур
20 ноября
19:15. «Чинар Зангилан» — «Зиря»
20:30. «Гёйче» – «Лачин»
21:45. «Алтай Физули» - «Баку145»
21 ноября
19:15. «Сумгаит» – «Шамахы»
20:30. «АзНур» - «Сиязань»
21:45. «Галактика» – «Атешгях Сураханы»
23:00. «Стар Баку» - «Бирбаша Баку»
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