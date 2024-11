Куда Фернанду Сантуш ведет нашу сборную? Навстречу играм с Андоррой

В преддверии последнего тура Лиги наций УЕФА 2024/25 стало понятно, что сборная Азербайджана по футболу не сможет покинуть последнее место в своей группе и может вылететь в Лигу D, где точно будет играть Андорра.

İdman.biz сообщает, что в зависимости от результатов последних игр наша команда либо отправится напрямую в лигу D, либо, чтобы остаться в лиге C, сразится в плей-офф с одной из команд, занявших второе место в группе низшей лиги.

Если сборная Азербайджана попадет в лигу D - а это скорее всего произойдет - то одним из ее соперников может стать Андорра. На данный момент понятно, что только упомянутая команда будет играть в низшей лиге в следующей Лиге наций.

Две сборные с лучшими результатами из нижней части группы в Лиге С сохранят шанс остаться здесь. Чтобы выйти в плей-офф, сборная Азербайджана должна завтра победить, а Люксембург, имеющий 2 очка в другой группе, не должен дома обыграть Северную Ирландию. Не исключено, что тот факт, что наш соперник - Швеция - уже обеспечил себе место в лиге B, может дать некоторую надежду главному тренеру Фернанду Сантушу.

Нашу команду может удовлетворить и ничья в последней игре. Но для этого важно, чтобы Люксембург был побежден дома с разницей в 4-5 мячей. В этом случае Азербайджан встретится в плей-офф с Мальтой или с Гибралтаром, Сан-Марино или Лихтенштейном, оставившими ответ на вопрос, кто какое место займет, на последний тур. Жеребьевка переходных матчей пройдет на этой неделе - 22 ноября, а игры состоятся в марте 2026 года.

Финальными матчами сегодня и завтра будет завершен групповой этап Лиги наций УЕФА-2024/25, и будут определены все команды, которые останутся в своих лигах, поменяют лигу или сыграют в плей-офф. В настоящее время, хотя следующие лиги некоторых команд известны, некоторые из них находятся между двумя, а Албания, Чехия, Грузия, Исландия, Уэльс и Украина находятся даже между тремя.

Кто и где будет играть в Лиге наций УЕФА в сезоне 2026/27?

Лига А: Германия, Франция, Англия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия.

Лига А или Б: Австрия, Бельгия, Дания, Хорватия, Венгрия, Польша, Сербия, Шотландия, Турция, Греция.

Лига A, B или C: Албания, Чехия, Грузия, Исландия, Уэльс, Украина.

Лига B: Босния и Герцеговина, Израиль, Швеция, Швейцария, Северная Македония.

Лига B или C: Беларусь, Болгария, Армения, Ирландия, Косово, Румыния, Словакия, Словения, Северная Ирландия.

Лига С: Кипр, Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Молдова, Черногория.

Лига C или D: АЗЕРБАЙДЖАН, Гибралтар, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Сан-Марино.

Лига D: Андорра.

