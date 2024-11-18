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Махир Шукюров: "Не только в "Кяпазе", но и в нескольких других клубах прикарманивают деньги"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Ноября 2024 11:22
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Махир Шукюров: "Не только в "Кяпазе", но и в нескольких других клубах прикарманивают деньги"

«Я очень уважаю Видади Рзаева (бывший футболист сборной Азербайджана - ред.) и как человека, и как футболиста. Я не верю, что человек, посвятивший свою жизнь футболу, будет лгать».

Как сообщает İdman.biz, об этом apasport. az заявил Махир Шукюров.

Бывший член сборной прокомментировал слова Видади Рзаева о том, что "в Гяндже прикарманиваются деньги, выделенные на детский футбол". Слова наставника Видади относятся не только к «Кяпазу». И в нескольких других клубах также прикарманивают деньги. Все очевидно. Все в мире сосредоточены на детском футболе. А наши академии не взращивают футболистов. Если они будут относиться серьезнее, то можно что-то сделать. Ситуация с детским футболом печальна. Есть также много финансовых проблем. Как минимум половина денег, потраченных на Премьер-лигу, должна быть направлена на детский футбол. Необходимо строить будущее. Кроме «Карабаха» у нас нет другого клуба с результатами в еврокубках».

Футболист-ветеран также рассказал, что не думает о тренерской работе:

«Лично я никогда не хотел быть главным тренером. Если бы хотел, то уже давно работал в этой сфере. Чтобы стать тренером, нужно понимать психологию и уметь работать с футболистами. Я не говорю, что у меня этого нет. Посмотрите, у нас очень много тренеров категории ПРО, большинство из них без клуба. Если под рукой нет "материала", то ничего не получится. Я не хочу работать тренером без "материала". Если у тебя нет хорошего состава, ты будешь бороться за нижние места в Премьер-лиге. Таким образом, покинешь команду поссорившись с руководством клуба. В результате тебя назначат в другой клуб и так далее. Но это неправильно. Со специалистом необходимо заключить контракт сроком на 5 лет. Выиграете или проиграете, но вы должны продолжать идти дальше. Это доверие было оказано только Гурбану Гурбанову. В настоящее время «Зиря» доверила такой шанс Рашаду Садыхову. В каком еще клубе такая ситуация?»

Отметим, что Видади Рзаев ранее заявил, что в гянджинском футболе наблюдаются нелицеприятные ситуации. Он подчеркнул, что они не смогли поехать на соревнования из-за отсутствия условий.

İdman.biz

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