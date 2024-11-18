"Наша цель - вернуть обидевшихся болельщиков на трибуны"

«Когда меня позвали в «Шамкир», принял предложение, не раздумывая».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист национальной сборной Вугар Надиров, назначенный новым главным тренером «Шамкира», выступающего во II лиге.

Подписавший с региональным представителем контракт сроком на 1,5 года наставник рассказал, что его цель - вернуть команде былые времена:

«В «Шамкире» есть близкие мне люди. Этот клуб является одним из самых старейших в Азербайджане. Наша цель - возродить «Шамкир» и вернуть на трибуны обидевшихся болельщиков. Мы постараемся делать это постепенно, с течением времени».

По словам Надирова, клуб пока не поставил перед ним конкретной цели:

«Если я стремился стать одним из лучших как футболист, то и в тренерской работе то же самое. Клуб не ставил передо мной цели делать определенные вещи за какой-то отрезок времени. Я хочу добиться максимального результата в следующих 4 играх до зимнего перерыва. После этого мы подпишем новых игроков и станем еще сильнее. Но по поводу трансферов никаких планов пока что нет».

Он также подчеркнул, что причина ухода из "Гиперс Губы" не связана с материальными вопросами:

«Это слухи. Я не хочу раскрывать это только потому, что это внутреннее дело клуба».

Отметим, что Вугар Надиров вывел «Гиперс Губу» из Региональной лиги во II лигу.

Эмин Ага

İdman.biz