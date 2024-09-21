22 Сентября 2024
RU

"Надо сделать из этого выводы"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2024 22:14
23
"Надо сделать из этого выводы"

«Наш соперник сегодня заслужил победу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуз» Курбан Бердыев.

Российский специалист прокомментировал поражение со счетом 1:2 от «Араз-Нахчывана» в VII туре Премьер-лиги Мисли:

«Они все сражались как один. Надо сделать из этого выводы. Я рассказал об этом своим игрокам в раздевалке. Команда лидировала на протяжении 6 туров. Это может оказать психологическую нагрузку на ребят. Поэтому моим игрокам следует больше сосредоточиться на играх. Эта игра была матчем, которым мы остались больше всего недовольны. Мы не смогли сделать многие вещи, которые планировали. «Араз-Нахчыван» превзошел нас по многим компонентам».

Отметим, что «Туран Товуз» потерпел первое поражение в сезоне.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Команда Рената выиграла
21 Сентября 22:38
Азербайджанский футбол

Команда Рената выиграла

Представитель Анкары победил дома со счетом 2:1
"Нам нужны новые игроки"
21 Сентября 21:09
Азербайджанский футбол

"Нам нужны новые игроки"

"Мои игроки не чувствовали давления"
Неожиданное поражение "Туран Товуза" - ВИДЕО
21 Сентября 19:54
Азербайджанский футбол

Неожиданное поражение "Туран Товуза" - ВИДЕО

Матч дня состоялся в Товузе
Махир Эмрели дебютировал, его команда проиграла - ФОТО
21 Сентября 17:07
Азербайджанский футбол

Махир Эмрели дебютировал, его команда проиграла - ФОТО

Эмрели вышел на поле на 39-й минуте матча
Первый в сезоне, 234-й в истории
21 Сентября 14:54
Азербайджанский футбол

Первый в сезоне, 234-й в истории

Это произошло в матче VII тура между "Карабахом" и "Нефтчи" (4:0)
"Я бы не назвал этот клуб самым слабым "Нефтчи" в истории"
21 Сентября 13:49
Азербайджанский футбол

"Я бы не назвал этот клуб самым слабым "Нефтчи" в истории"

"Нефтчи" сегодня недостаточно силен, чтобы бороться"

Самое читаемое

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"
20 Сентября 00:59
Мировой футбол

Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"

Сегодня завершился первый тур Лиги чемпионов
Фарид Гаибов в ходе визита в Индию принял участие в ряде мероприятий - ФОТО
19 Сентября 09:45
Другие

Фарид Гаибов в ходе визита в Индию принял участие в ряде мероприятий - ФОТО

Министр принял участие в церемонии открытия международной конференции "Создание инклюзивного ландшафта в борьбе с допингом"
Раджабов в Глобальной шахматной лиге вместе с Карлсеном
19 Сентября 17:33
Шахматы

Раджабов в Глобальной шахматной лиге вместе с Карлсеном

3-12 октября в Лондоне пройдет Глобальная шахматная лига, в которой примет участие и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов