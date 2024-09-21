«Наш соперник сегодня заслужил победу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуз» Курбан Бердыев.

Российский специалист прокомментировал поражение со счетом 1:2 от «Араз-Нахчывана» в VII туре Премьер-лиги Мисли:

«Они все сражались как один. Надо сделать из этого выводы. Я рассказал об этом своим игрокам в раздевалке. Команда лидировала на протяжении 6 туров. Это может оказать психологическую нагрузку на ребят. Поэтому моим игрокам следует больше сосредоточиться на играх. Эта игра была матчем, которым мы остались больше всего недовольны. Мы не смогли сделать многие вещи, которые планировали. «Араз-Нахчыван» превзошел нас по многим компонентам».

Отметим, что «Туран Товуз» потерпел первое поражение в сезоне.

İdman.biz