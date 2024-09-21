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"Я бы не назвал этот клуб самым слабым "Нефтчи" в истории"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2024 13:49
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"Я бы не назвал этот клуб самым слабым "Нефтчи" в истории"

«Карабах» показал лучший футбол, чем «Нефтчи» во всех компонентах».

Об этом İdman.biz заявил бывший член сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Футболист-ветеран прокомментировал матч между "Карабахом" и "Нефтчи" (4:0) в VII туре Премьер-лиги Мисли:

«Карабах» мог забить еще больше голов. Считаю, что, как всегда, команда Гурбана Гурбанова сыграла на полную мощность. Результат по игре».

Султанов также рассказал о нынешнем положении «Нефтчи»:

«Я бы не назвал этот клуб самым слабым «Нефтчи» в истории. Потому что качество игроков не настолько низкое, чтобы «Нефтчи» был самым слабым. У них были более слабые составы, но они не были в такой ситуации. Видно, что качество футболистов не уступает «Зире» и «Сабаху». Команда «Нефтчи» не уступает «Сабаилу» и «Шамахы», но и эти команды выглядят лучше них. В клубе не было игры. Не знаю, что происходит внутри, но, похоже, «Нефтчи» сегодня недостаточно силен, чтобы бороться. Если вы возьмете игроков по отдельности, то увидите, что каждый из них играл в хороших командах».

Отметим, что сегодня состоится еще 1 игра в Премьер-лиге Мисли. «Туран Товуз» примет «Араз-Нахчыван».

Эмин Ага

İdman.biz

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