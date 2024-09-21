"Туран Товуз" попытается вернуть лидерство

Сегодня состоится одна игра в Премьер-лиге «Мисли».
Как сообщает İdman.biz, матч дня пройдет в Товузе.
После того как "Карабах" завершил тур победой, "Туран Товуз" опустился на второе место. Команда Курбана Бердыева постарается вернуть лидерство благодаря победе. Не проигравший в последних 4 матчах клуб постарается продолжить успешную серию в гостях.
Премьер-лига Мисли
VII тур
21 сентября
18:00. "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"
Главный судья: Эльчин Масиев
Товузский городской стадион
|
1
|
Карабах
|
6
|
5
|
0
|
1
|
16-4
|
15
|
2
|
Туран Товуз
|
6
|
4
|
2
|
0
|
8-2
|
14
|
3
|
Сабах
|
6
|
3
|
2
|
1
|
12-9
|
11
|
4
|
Шамахы
|
6
|
3
|
2
|
1
|
6-3
|
11
|
5
|
Араз-Нахчыван
|
5
|
3
|
1
|
1
|
5-5
|
10
|
6
|
Зире
|
5
|
3
|
0
|
2
|
9-5
|
9
|
7
|
Сумгаит
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-7
|
6
|
8
|
Сабаил
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8-10
|
4
|
9
|
Нефтчи
|
7
|
0
|
4
|
3
|
2-10
|
4
|
10
|
Кяпаз
|
7
|
0
|
0
|
7
|
2-18
|
0
Бомбардиры:
4 гола - Джесси Секидика («Сабах»)
3 - Давит Волков («Зире»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по 3 гола, Леандро Андраде («Карабах»)
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