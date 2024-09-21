21 Сентября 2024
RU

"Туран Товуз" попытается вернуть лидерство

Азербайджанский футбол
Новости
21 Сентября 2024 09:14
187
"Туран Товуз" попытается вернуть лидерство

Сегодня состоится одна игра в Премьер-лиге «Мисли».

Как сообщает İdman.biz, матч дня пройдет в Товузе.

После того как "Карабах" завершил тур победой, "Туран Товуз" опустился на второе место. Команда Курбана Бердыева постарается вернуть лидерство благодаря победе. Не проигравший в последних 4 матчах клуб постарается продолжить успешную серию в гостях.

Премьер-лига Мисли
VII тур
21 сентября
18:00. "Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"
Главный судья: Эльчин Масиев
Товузский городской стадион

1

Карабах

6

5

0

1

16-4

15

2

Туран Товуз

6

4

2

0

8-2

14

3

Сабах

6

3

2

1

12-9

11

4

Шамахы

6

3

2

1

6-3

11

5

Араз-Нахчыван

5

3

1

1

5-5

10

6

Зире

5

3

0

2

9-5

9

7

Сумгаит

6

2

0

4

5-7

6

8

Сабаил

6

1

1

4

8-10

4

9

Нефтчи

7

0

4

3

2-10

4

10

Кяпаз

7

0

0

7

2-18

0

Бомбардиры:

4 гола - Джесси Секидика («Сабах»)

3 - Давит Волков («Зире»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по 3 гола, Леандро Андраде («Карабах»)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Немецкая пресса: "Все возлагают надежды на Эмрели"
12:53
Азербайджанский футбол

Немецкая пресса: "Все возлагают надежды на Эмрели"

"Махир на правильном пути"
Гурбан Гурбанов: "Нефтчи" вернет прежние результаты"
20 Сентября 23:15
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Нефтчи" вернет прежние результаты"

"Не гарантировано, что "Карабах" станет чемпионом"
Роман Григорчук: "Принимаю всю критику по поводу игры "Нефтчи"
20 Сентября 22:49
Азербайджанский футбол

Роман Григорчук: "Принимаю всю критику по поводу игры "Нефтчи"

"Я уверен, что мы порадуем их хорошим футболом и заслуженной победой"
"Кяпаз" снова проиграл, "Карабах" разгромил "Нефтчи" - ВИДЕО
20 Сентября 21:53
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" снова проиграл, "Карабах" разгромил "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня стартовал седьмой тур Премьер-лиги Азербайджана
"Надо многое изменить"
20 Сентября 20:35
Футбол

"Надо многое изменить"

"Нам нужно усердно работать над этим"
Азербайджанскому клубу присудили техническое поражение и оштрафовали
20 Сентября 16:55
Азербайджанский футбол

Азербайджанскому клубу присудили техническое поражение и оштрафовали

Сегодня состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"
18 Сентября 15:45
Формула 1

Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"

"Так много тяжёлой работы было вложено в то, чтобы вывести на трассу более конкурентоспособную машину"