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Азербайджанскому клубу присудили техническое поражение и оштрафовали

Азербайджанский футбол
Новости
20 Сентября 2024 16:55
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Азербайджанскому клубу присудили техническое поражение и оштрафовали

Сегодня состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, одним из решений, вынесенных на мероприятии, стало присуждение технического поражения «Гейгелю».

На 83-й минуте домашнего матча с «Шамкиром» в III туре хозяева поля выпустили на поле игрока под номером 22 Араза Гулиева, имя которого не было в протоколе матча. По этой причине команде «Гейгелю» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Клуб также оштрафован на 400 манатов.

Кроме того, клуб был оштрафован на 360 манатов за то, что 5 футболистов получили желтые карточки, на предматчевом совещании не присутствовал представитель полиции, не был готов зал для совещаний, а у медицинских представителей и членов команды не было "Пропуска А".

İdman.biz

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