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"Не думаю, что Григорчук уйдет, если "Нефтчи" проиграет и эту игру"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Сентября 2024 15:44
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"Не думаю, что Григорчук уйдет, если "Нефтчи" проиграет и эту игру"

«То, что «Нефтчи» не смог набрать очки в последнее время, негативно сказалась на их мотивации. После этого им придется набирать очки во всех матчах, которые они проведут».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» и сборной Азербайджана Аслан Керимов.

Эксперт рассказал о своих ожиданиях от матча между «Карабахом» и «Нефтчи», который пройдет в рамках VII тура Премьер-лиги Мисли. Он сказал, что "Нефтчи" имеет шанс набрать очки в этом матче:

“Возможно, преимущество "Нефтчи" в том, что "Карабах" через несколько дней сыграет с "Тоттенхэмом" в Лиге Европы. В этом матче основные игроки могут не отыграть полные 90 минут. У них есть возможности для ротаций. Это может создать возможность для «Нефтчи». Но любой состав агдамцев может создать бакинцам трудности. «Черно-белых» ждет очень тяжелая игра. Команда Романа Григорчука в этом матче не будет играть впереди. Возможно, им стоит попробовать контратаки с участием Лебона или Рамиля. Но последние выступления «Нефтчи» не воодушевляют. Потери мячей очень велики. В зоне опорной полузащиты происходит много потерь мячей прямо перед защитниками. Подобные эпизоды мы видели и в предыдущих играх. "Карабах" - такая команда, что если в игре против них часто терять мячи, то опытные игроки команды Гурбана Гурбанова могут наказать "Нефтчи". Думаю, что в этом матче "Нефтчи" сможет отобрать очки у "Карабаха" и сделать ничью. Потому что впереди у «Карабаха» матч с «Тоттенхэмом».

Керимов заявил, что уход Гара Гараева из команды повлияет на игру "Нефтчи":

«Игроки "Нефтчи" допускают слишком много потерь мяча при захвате мяча в центре поля. «Нефтчи» не допустил бы столько ошибок, если бы Гара был там. Не было бы так много эпизодов один на один. Это мое субъективное мнение. Отсутствие Гараева, отсутствие его опыта и понимания игры - это потеря для «Нефтчи».

По мнению футболиста-ветерана, какой бы ни был результат игры, он не заставит главного тренера "бело-черных" Романа Григорчука покинуть свой пост:

«Я не думаю, что Григорчук уйдет, если "Нефтчи" проиграет и эту игру. Я думаю, у него есть время до зимней паузы. Результаты перед зимним перерывом будут важны. Игра против «Карабаха» не должны быть показателем того, покинет команду тренер или нет. Потому что кто бы ни был тренером «Нефтчи», в игре против этого соперника будет сложно. Они отстают от своих соперников в тактическом, техническом и финансовом аспектах. Проигрыш агдамскому клубу не является показателем того, что тренер не работает должным образом. Но повлияют другие игры. Если «Нефтчи» проиграет этот матч, я не верю, что Григорчука уволят».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Нефтчи» состоится сегодня и начнется в 20:00 на «Азерсун Арене».

Эмин Ага

İdman.biz

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