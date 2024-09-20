"Карабах" против "Нефтчи", "Кяпаз" сыграет с "Шамахы"

Сегодня стартует седьмой тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся 2 матча.

«Кяпаз» на своем поле примет «Шамахы». Представитель Гянджи, которому не удалось набрать очки после 5 игр, попытается завершить неудачную серию.

В главном матче тура встретятся самые титулованные клубы страны. Чемпион будет выяснять отношения с «Нефтчи» на своем поле. Жаждущие победы гости постараются порадовать своих болельщиков во встрече с сильным соперником.

Премьер-лига Мисли

VII тур

20 сентября

17:00. «Кяпаз» - «Шамахы»

Главный судья: Джавид Джалилов

Товузский городской стадион.

20:00. "Карабах" - "Нефтчи"

Главный судья: Алияр Агаев

Азерсун Арена