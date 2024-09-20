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"Карабах" против "Нефтчи", "Кяпаз" сыграет с "Шамахы"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Сентября 2024 09:08
23
"Карабах" против "Нефтчи", "Кяпаз" сыграет с "Шамахы"

Сегодня стартует седьмой тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся 2 матча.

«Кяпаз» на своем поле примет «Шамахы». Представитель Гянджи, которому не удалось набрать очки после 5 игр, попытается завершить неудачную серию.

В главном матче тура встретятся самые титулованные клубы страны. Чемпион будет выяснять отношения с «Нефтчи» на своем поле. Жаждущие победы гости постараются порадовать своих болельщиков во встрече с сильным соперником.

Премьер-лига Мисли
VII тур
20 сентября
17:00. «Кяпаз» - «Шамахы»
Главный судья: Джавид Джалилов
Товузский городской стадион.

20:00. "Карабах" - "Нефтчи"
Главный судья: Алияр Агаев
Азерсун Арена

1

Туран Товуз

5

4

1

0

6-0

13

2

Карабах

5

4

0

1

12-4

12

3

Сабах

5

3

1

1

10-7

10

4

Араз-Нахчыван

5

3

1

1

5-5

10

5

Шамахы

5

2

2

1

4-3

8

6

Зире

4

2

0

2

7-5

6

7

Сумгаит

6

2

0

4

5-7

6

8

Сабаил

6

1

1

4

8-10

4

9

Нефтчи

5

0

4

1

2-4

4

10

Кяпаз

6

0

0

6

2-16

0

Бомбардиры:

Давит Волков («Зире»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по 3 гола,

Ричард Алмейда, Абдулла Зубир, Леандро Андраде (все - «Карабах»), Хаял Наджафов («Туран Товуз»), Айман Буали, Сулейман Аллуш (оба - «Сабаил»), Джесси Секидика, Намик Алескеров (оба - «Сабах») - по 2 гола.

İdman.biz

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