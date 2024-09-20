"Карабах" против "Нефтчи", "Кяпаз" сыграет с "Шамахы"

Сегодня стартует седьмой тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день состоятся 2 матча.
«Кяпаз» на своем поле примет «Шамахы». Представитель Гянджи, которому не удалось набрать очки после 5 игр, попытается завершить неудачную серию.
В главном матче тура встретятся самые титулованные клубы страны. Чемпион будет выяснять отношения с «Нефтчи» на своем поле. Жаждущие победы гости постараются порадовать своих болельщиков во встрече с сильным соперником.
Премьер-лига Мисли
VII тур
20 сентября
17:00. «Кяпаз» - «Шамахы»
Главный судья: Джавид Джалилов
Товузский городской стадион.
20:00. "Карабах" - "Нефтчи"
Главный судья: Алияр Агаев
Азерсун Арена
|
1
|
Туран Товуз
|
5
|
4
|
1
|
0
|
6-0
|
13
|
2
|
Карабах
|
5
|
4
|
0
|
1
|
12-4
|
12
|
3
|
Сабах
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-7
|
10
|
4
|
Араз-Нахчыван
|
5
|
3
|
1
|
1
|
5-5
|
10
|
5
|
Шамахы
|
5
|
2
|
2
|
1
|
4-3
|
8
|
6
|
Зире
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7-5
|
6
|
7
|
Сумгаит
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-7
|
6
|
8
|
Сабаил
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8-10
|
4
|
9
|
Нефтчи
|
5
|
0
|
4
|
1
|
2-4
|
4
|
10
|
Кяпаз
|
6
|
0
|
0
|
6
|
2-16
|
0
Бомбардиры:
Давит Волков («Зире»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по 3 гола,
Ричард Алмейда, Абдулла Зубир, Леандро Андраде (все - «Карабах»), Хаял Наджафов («Туран Товуз»), Айман Буали, Сулейман Аллуш (оба - «Сабаил»), Джесси Секидика, Намик Алескеров (оба - «Сабах») - по 2 гола.
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