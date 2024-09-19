Состоится жеребьевка Кубка Азербайджана

Состоится церемония жеребьевки Кубка Азербайджана сезона 2024/25.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовала ПФЛ.

Церемония пройдет в зале «Низами Гянджеви» гостиницы «Fairmont» в комплексе «Flame Towers».

Мероприятие, которое состоится 30 сентября, начнется в 15:00.

На мероприятие приглашаются все представители СМИ. В Кубке Азербайджана сезона 2024/25 примут участие все клубы Премьер-лиги Мисли, I лиги и II лиги.

Отметим, церемония жеребьевки будет транслироваться в прямом эфире телеканала «CBC Sport».

İdman.biz