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"Я хочу приложить все усилия и помочь своей команде"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Сентября 2024 13:12
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"Я хочу приложить все усилия и помочь своей команде"

"Я очень рад быть здесь, но немного взволнован».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил новый трансфер "Кяпаза" Диого Вердаско.

27-летний португальский футболист рассказал о своих целях в новом клубе:

«Я хочу приложить все усилия и помочь своей команде. Буду усердно работать, чтобы показать свои навыки в предстоящих играх. Знаю, что в Азербайджане выступают многие португальские футболисты. Мои соотечественники тоже играют в «Кяпазе». Знаю, как болельщики любят Игора Родригеса, выступавшего в прошлом сезоне в «Гяндже». Отношение к нам очень хорошее. Я почувствовал это по тому, как меня встретили. Я и мои нынешние товарищи по команде тоже хотим заслужить эту любовь. В связи с этим мы будем тренироваться без перерыва. Я горжусь тем, что португальцы проявили себя с лучшей стороны в «Кяпазе». Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш также португалец. Приятно, что он здесь. Он опытный специалист и может помочь сборной».

Отметим, что последним клубом защитника был «Мирандес», представитель Сегунды (Ла Лига 2) в Испании. Диого, воспитанник «Порту», играл в испанском «Реале Сарагосе», а также в клубах «Бейтар» (Израиль, Иерусалим) и «Шленск» (Польша, Вроцлав).

İdman.biz

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