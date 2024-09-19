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Амиль Юнанов: "Никогда не поздно"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Сентября 2024 10:24
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Амиль Юнанов: "Никогда не поздно"

«В 31 год я впервые буду легионером. Верю, что буду комфортно играть еще 3-4 года».

Об этом İdman.biz заявил Амиль Юнанов, перешедший в албанский клуб «Билис».

Опытный футболист рассказал, что предложение из Албании поступило внезапно:

«Предложение из Албании было внезапным. Мне позвонили, что тренерский штаб и руководство хотят видеть тебя в команде. Огласил свои условия, они согласились. Когда я приехал сюда, то разговаривал с одним или двумя албанскими футболистами, с которыми раньше играл. Поговорил с ними. Никто ничего плохого не сказал. Поэтому я принял решение и подписал контракт».

Юнанов также рассказал о своих предстоящих целях:

«Никогда ни для чего не поздно. Я верю, что все будет еще лучше. Моя цель - играть как можно больше, забивать голы, помогать своей команде, а затем перейти в более лучшие места».

Отметим, что прошлый сезон Амиль начал в составе «Сабаила». После зимнего перерыва он перешел в «Кяпаз» на правах аренды.

Эмин Ага

İdman.biz

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