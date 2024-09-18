"Сумгаит" усилился грузинским игроком

"Сумгаит", продолжающий трансферную деятельность в сезоне 2024/25, пополнил команду еще одним игроком.

Как сообщает İdman.biz, с грузинским футболистом Георгием Караишвили подписан контракт сроком на 1+2 года.

28-летний полузащитник, проведший последний сезон в турецком клубе «Коджаэлиспор», будет играть за «Сумгаит» под номером 12.

Отметим, что ранее "Сумгаит" подписал Рахима Садыхова, Фернандо Медейроса, Николу Вуйновича, Сертана Ташкына, Силвануса Нимели, Алана Диаша и Милоша Миловича.

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