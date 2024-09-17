U-15 проиграла

Сегодня женская сборная Азербайджана по футболу U-15 провела свою первую игру на Турнире развития УЕФА, организованном в Минске, столице Беларуси.

İdman.biz сообщает, что в Футбольном комплексе Белорусской федерации футбола наша сборная встречалась с командой хозяев соответствующей возрастной группы.

Матч завершился победой белорусской команды со счетом 8:1. Кенуль Гусейнова забил гол за нашу сборную на 86-й минуте.

Очередную игру сборная Азербайджана проведет против Узбекистана 19 сентября.

Отметим, что в другом матче турнира Россия победила Узбекистан со счетом 9:0.

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