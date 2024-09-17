Из "Араз-Нахчывана" в "Габалу"

«Араз-Нахчыван» взял в аренду нападающего «Габалы».
Как сообщает İdman.biz, воспитанник регионального клуба Санан Агаларов будет выступать за "красно-белых" до конца сезона.
19-летний игрок будет играть в команде на правах аренды.
İdman.biz
«Араз-Нахчыван» взял в аренду нападающего «Габалы».
Как сообщает İdman.biz, воспитанник регионального клуба Санан Агаларов будет выступать за "красно-белых" до конца сезона.
19-летний игрок будет играть в команде на правах аренды.
İdman.biz
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В (Будапеште) продолжается 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада