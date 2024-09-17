Дисциплинарный комитет АФФА наказал клубы и игроков

Сегодня состоялось очередное заседание исполкома АФФА.

İdman.biz сообщает, что на заседании были наказаны клубы и игроки, нарушившие правила.

Решения Дисциплинарного комитета:

Клуб "Араз-Нахчыван" будет оштрафован на 800 манат за выход на поле постороннего после матча "Араз-Нахчыван" - "Кяпаз" VI тура Премьер-лиги "Мисли" 13 сентября 2024 года (статья 51.2);

Клуб «Шамахы» оштрафован на 700 манат в связи с тем, что 4 игрока шамахинского клуба получили желтые карточки в матче «Шамахы» - «Сумгаит» 6-го тура Премьер-лиги «Мисли» 14 сентября 2024 года (статья 37);

Клуб «Сумгаит» оштрафован на 500 манат за нарушение требований Регламента игроками клуба «Сумгаит» во время разминочных упражнений в матче VI тура Премьер-лиги «Мисли» «Шамахы» - «Сумгаит» 14 сентября 2024 года (статья 53.7);

Клуб "Карван" оштрафован на 70 манат в связи с тем, что 4 игрока команды получили желтые карточки в матче с "Гарадаг Локбатаном" в 1-м туре I лиги 11 сентября 2024 года (статья 37);

После матча между командами «Карван» и «Гарадаг Локбатан» в 1-м туре I лиги 11 сентября 2024 года клуб «Карван» оштрафован на 80 манат из-за выхода на поле посторонних лиц (статья 51.2);

Клуб «Дифаи» будет оштрафован на 70 манат за получение желтых карточек 4 игрокам команды в матче с «Джабраилом» в 1-м туре I Лиги 12 сентября 2024 года (статья 37);

Окан Тахмезли, игрок номер 99 команды «Джабраил», получил красную карточку после второй желтой на 90+4-й минуте матча «Дифаи» - «Джабраил» в первом туре I лиги 12 сентября 2024 года. За это клуб «Джебраил» оштрафован на 50 манат (ст. 36.5);

Клуб «Баку Спортинг» будет оштрафован на 70 манат в связи с тем, что 5 игроков команды получили желтые карточки в матче 1-го тура I Лиги «Имишли» - «Баку Спортинг» 12 сентября 2024 года (статья 37);

На 83-й минуте матча между «Имишли» и «Баку Спортинг» в первом туре I лиги 12 сентября 2024 года Гусейн Мурсалов, игрок номер 12 команды «Баку Спортинг», получил красную карточку за вторую желтую. За это игрок дисквалифицирован на одну игру, а клуб «Баку Спортинг» отштрафован на 50 манат (статья 36.5);

Клуб «Мингячевир» оштрафован на 70 манат в связи с тем, что 6 игроков команды получили желтые карточки в матче МОИК – «Мингячевир» в 1-м туре I Лиги 13 сентября 2024 года (статья 37);

Игра МОИК - «Мингячевир» в 1-м туре I Лиги 13 сентября 2024 года началась с опозданием из-за проблем с формой команды «Мингячевир». За это команда оштрафована на 80 манат (статья 75.6);

Клуб МОИК оштрафован на 50 манат за то, что игроки с мячом вышли на поле на 30-й минуте матча МОИК – «Мингячевир» в I туре I лиги 13 сентября 2024 года (статья 74.2);

Клуб МОИК оштрафован на 100 манат за нарушение требований плана игрового дня в матче МОИК – «Мингячевир» I туре I лиги 13 сентября 2024 года (статья 77.1);

Клуб МОИК оштрафован на 50 манат за нарушение требований Регламента в матче МОИК - «Мингячевир» в 1-м туре I Лиги 13 сентября 2024 года (статья 70.1);

Клуб МОИК будет оштрафован на 80 манат за выход на поле посторонних лиц после матча МОИК – «Мингячевир» в I туре I лиги 13 сентября 2024 года (статья 51.2).

На 1-й минуте матча «Зире-2» - «Нефтчи-2» 6-го тура Лиги дублеров 16 сентября 2024 года Фарид Калантаров, игрок номер 77 команды «Зире-2», получил красную карточку за серьезное нарушение правил и дисквалификацию на 2 игры. Команда «Зире-2» оштрафована на 150 манат (статья 39.1);

На 78-й минуте матча «Зире-2» – «Нефтчи-2» VI тура Лиги дублеров 16 сентября 2024 года Эльмар Ашуров, игрок номер 93 команды «Зире-2», получил красную карточку после второй желтой. Команда «Зире»-2» оштрафована на 50 манат (ст. 36.5);

В матче ФК «Универсальная футбольная академия» - «Динамо» (Баку), прошедшем в Молодежной лиге АФФА 15 сентября 2024 года, Садраддин Гусейнов, игрок номер 4 команды ФК «Универсальная футбольная академия», лишил соперника возможности забить очевидный гол на 71-й минуте матча и был наказан красной карточкой. Футболист дисквалифицирован на одну игру. (Статья 41)

В матче Лиги АФФА U-17 ПФК «Масаллы» - ФК «Динамо» (Баку) 14 сентября 2024 года футболист под номером 3 команды ФК «Динамо» (Баку) Рамин Агаев проявил неспортивное поведение на 90+2-й минуте и будет наказан на 1 игру за вторую желтую карточку. (Статья 36.5)

В матче Лиги АФФА U-16 ПФК «Зире» - ФА «Мубариз» 12 сентября 2024 года грок №9 Гейдарали Джавадлы команды ПФК «Зире» был наказан второй желтой карточкой за опротестование решения арбитра на 88-й минуте матча. За это футболист будет наказан на 1 игру. (Статья 42.2)

На игре ПФК «Зире» - ФА «Мубариз», состоявшаяся 12 сентября 2024 года в Лиге АФФА U-16 ПФК «Зире», получил предупреждение, так как отец Гейдарали Джавадлы, игрока номер 9 «Зиры», вышел на поле и оскорбил арбитра, после окончания матча (ст. 11).

В матче ФК «Динамо» (Баку) - ФК «Сумгаит», состоявшемся в Лиге АФФА U-16 14 сентября 2024 года, Тунар Набизаде, игрок номер 7 команды ФК «Сумгаит», лишил соперника возможности забить очевидный гол на 69-й минуте матча, за что получил красную карточку. Он будет дисквалифицирован на 1 игру. (Статья 41)

14 сентября 2024 года в матче юношеской лиги АФФА ФК "Карабах" - ФК АСТА официальный представитель команды ФК АСТА Рустам Алиев получил красную карточку за оскорбление судейской команды после окончания матча. Он дисквалифицирован на пять матчей (Статья 43.4)

В матче между ПФК «Кяпаз» и ПФК «Лион», состоявшемся 15 сентября 2024 года в Лиге АФФА U-16, игрок номер 1 команды ПФК «Лион» Амин Гулиев получил красную карточку за лишение возможности забить очевидного гола на 83-й минуте матча. Он наказывается на 1 игру. (Статья 41)

В матче ФК «Туран Товуз» - ФК «Метак» в Лиге АФФА U-15 15 августа 2024 года игроки номер 23 и номер 13 команды ФК «Туран Товуз» Насими Алиев и Меджид Аббасов оскорбили соперника на 78-й минуте матча. Им были показаны красные карточки. Футболисты дисквалифицированы на 3 игры. (Статья 43.1)

В матче ФК «Туран Товуз» - ФК «Метак», состоявшемся в Лиге АФФА U-15 15 августа 2024 года, игрок номер 5 команды ФК «Метак» Садиг Пирмурадов был наказан второй желтой карточкой за неспортивное поведение на 56-й минуте матча. Он наказывается на 1 игру. (Статья 36.5)

В матче ФК «Туран Товуз» - ФК «Метак», состоявшемся в Лиге АФФА U-15 15 августа 2024 года, главный тренер команды ФК «Метак» Мехман Сафаров был удален из технической зоны за опротестование решения арбитра на 67-й минуте матча. Он наказывается на 1 игру. (Статья 42.4)

В матче между ФК «Туран Товуз» и ФК «Метак», состоявшемся в Лиге АФФА U-15 15 августа 2024 года, игроки №11 и №1 команды ФК «Метак» Эльнур Сулейманов и Имам Мисриханов за оскорбление соперника на 78-й минуте матча получили красные карточки. Они дисквалифицированы на 3 игры (Статья 43.1)

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