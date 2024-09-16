Изменено место игры "Нефтчи" - "Карабах"

Изменено место встречи «Нефтчи» - «Карабах» в рамках 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила Профессиональная футбольная лига.

В информации указано, что клуб "Нефтчи" официально обратился в Профессиональную футбольную лигу с просьбой изменить место проведения домашнего матча против "Карабаха" в 7-м туре, так как на "Нефтчи Арене" не завершены ремонтно-реконструкционные работы.

На основании того, что ремонтные работы на «Нефтчи Арене» не завершены, официального запроса клуба «Нефтчи» и официального согласия клуба «Карабах» Профессиональная футбольная лига приняла следующие решения:

- Поменять места игр «Нефтчи» - «Карабах» 7-го тура Премьер-лиги Азербайджана и «Карабах» - «Нефтчи» 15-го тура.

- Игра 7-го тура «Карабах» – «Нефтчи» состоится на «Азерсун Арене» 20 сентября в 20:00.

- Программа игр между дублерскими командами клубов должна быть сохранена в ранее объявленном виде.

İdman.biz