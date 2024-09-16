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"Нас ждет сложная игра"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Сентября 2024 12:24
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"Нас ждет сложная игра"

«Я рад был провести юбилейную игру».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Араз-Нахчыван» Урфан Аббасов.

Он прокомментировал свой 300-й матч в Премьер-лиге Азербайджана. 32-летний защитник подчеркнул, что хочет играть больше матчей в будущем:

«Моя главная цель - улучшить свои результаты в будущем. Самое главное, что у меня нет травм и проблем. Желаю себе хорошей карьеры в будущем. Я сделаю все возможное, чтобы всегда добиваться высоких результатов».

Аббасов прокомментировал матч против «Туран Товуза» в VII туре Премьер-лиги:

«Мы вчера смотрели их игры. Команда соперника очень амбициозная и хорошего уровня. Мы знаем силу «Туран Товуза». Они хорошо играют в защите. Мы постараемся хорошо потренироваться в течение недели и подойти к этому матчу в полной форме. Игра будет выездной. Нас ждет сложная игра. В футболе нет ничего невозможного. Главное - быть внимательнее и охотнее. Я верю, что в Товузе мы добьемся хорошего результата».

Отметим, что защитник, дебютировавший в Премьер-лиге в сезоне 2011/12, носил форму трех клубов. Он сыграл 248 игр в «Габале», 47 - в «Сабаиле» и 5 - в «Араз-Нахчыване».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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