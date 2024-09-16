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Юбилейный матч Айхана Аббасова

Азербайджанский футбол
Новости
16 Сентября 2024 11:57
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Юбилейный матч Айхана Аббасова

Шестой тур Премьер-лиги Азербайджана стал юбилейным для главного тренера «Шамахы» Айхана Аббасова.

Как сообщает İdman.biz, 43-летний специалист в 200-й раз возглавил свою команду в качестве главного тренера в чемпионатах Азербайджана.
Это совпало со встречей с «Сумгаитом» (1:0).

За свою карьеру Аббасов поработал в четырех клубах. Он руководил «Зире» в 44, «Сумгаитом» - в 79, «Туран Товузом» - в 72, а «Шамахы» - в 5 матчах в Премьер-лиге. Команды специалиста выиграли 67 раз, 55 раз сыграли вничью и 78 раз проиграли.

Отметим, что Аббасов является 13-м специалистом в истории чемпионатов Азербайджана, бывшим в качестве главного тренера в 200 и более матчах.

İdman.biz

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