Юбилей Урфана Аббасова

Урфан Аббасов сыграл свою 300-ю игру в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, юбилей 31-летнего защитника «Араз-Нахчывана» совпал с VI туром азербайджанской премьер-лиги.

Аббасов вышел на поле в домашнем матче с «Кяпазом» (1:0). Он стал 28-м игроком в истории национальных чемпионатов, сыгравшим 300 и более игр. Защитник, дебютировавший в Премьер-лиге в сезоне 2011/12, носил форму трёх клубов. Урфан сыграл 248 игр в «Габале», 47 - в «Сабаиле» и 5 матчей - в «Араз-Нахчыване».

Отметим, что Урфан, забивший 7 голов в 300 матчах, отличился 5 раз в составе "Габалы" и 2 раза - в столичном клубе.

İdman.biz