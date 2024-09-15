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"Нефтчи" мечтает о первой победе, "Туран Товуз" - о продолжении успешной серии

Азербайджанский футбол
Новости
15 Сентября 2024 11:31
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"Нефтчи" мечтает о первой победе, "Туран Товуз" - о продолжении успешной серии

Сегодня завершится шестой тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, обе игры дня пройдут в столице.

«Нефтчи», неудачно начавший сезон, на выезде встретится с «Зире». «Черно-белые» рассчитывают на свою первую победу в 6-м туре.

Лидер «Туран Товуз» встретится с «Сабахом» в Масазыре. Команда Курбана Бердыева постарается продолжить успешную серию в матче против сильного соперника.

Отметим, что в первых 3-х матчах тура "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Кяпазом" (1:0), "Шамахы" - над "Сумгаитом" (1:0), а "Карабах" - над "Сабаилом" (2:1).

Азербайджанская Премьер-лига
IV тур
15 сентября (воскресенье)

18:00 «Зире» – «Нефтчи»
Судья: Эльчин Масиев
Стадион СК Зире

20:30 «Сабах» – «Туран Товуз»
Судья: Алияр Агаев
«Банк Республика Арена»

1

Туран Товуз

5

4

1

0

6-0

13

2

Карабах

5

4

0

1

12-4

12

3

Сабах

5

3

1

1

10-7

10

4

Араз-Нахчыван

5

3

1

1

5-5

10

5

Шамахы

5

2

2

1

4-3

8

6

Зире

4

2

0

2

7-5

6

7

Сумгаит

6

2

0

4

5-7

6

8

Сабаил

6

1

1

4

8-10

4

9

Нефтчи

5

0

4

1

2-4

4

10

Кяпаз

6

0

0

6

2-16

0

Бомбардиры:

Давит Волков («Зире»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по 3 гола,

Ричард Алмейда, Абдулла Зубир, Леандро Андраде (все - «Карабах»), Хаял Наджафов («Туран Товуз»), Айман Буали, Сулейман Аллуш (оба - «Сабаил»), Джесси Секидика, Намик Алескеров (оба - «Сабах») - по 2 гола.

İdman.biz

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