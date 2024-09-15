"Нефтчи" мечтает о первой победе, "Туран Товуз" - о продолжении успешной серии

Сегодня завершится шестой тур Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, обе игры дня пройдут в столице.
«Нефтчи», неудачно начавший сезон, на выезде встретится с «Зире». «Черно-белые» рассчитывают на свою первую победу в 6-м туре.
Лидер «Туран Товуз» встретится с «Сабахом» в Масазыре. Команда Курбана Бердыева постарается продолжить успешную серию в матче против сильного соперника.
Отметим, что в первых 3-х матчах тура "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Кяпазом" (1:0), "Шамахы" - над "Сумгаитом" (1:0), а "Карабах" - над "Сабаилом" (2:1).
Азербайджанская Премьер-лига
IV тур
15 сентября (воскресенье)
18:00 «Зире» – «Нефтчи»
Судья: Эльчин Масиев
Стадион СК Зире
20:30 «Сабах» – «Туран Товуз»
Судья: Алияр Агаев
«Банк Республика Арена»
|
1
|
Туран Товуз
|
5
|
4
|
1
|
0
|
6-0
|
13
|
2
|
Карабах
|
5
|
4
|
0
|
1
|
12-4
|
12
|
3
|
Сабах
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-7
|
10
|
4
|
Араз-Нахчыван
|
5
|
3
|
1
|
1
|
5-5
|
10
|
5
|
Шамахы
|
5
|
2
|
2
|
1
|
4-3
|
8
|
6
|
Зире
|
4
|
2
|
0
|
2
|
7-5
|
6
|
7
|
Сумгаит
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-7
|
6
|
8
|
Сабаил
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8-10
|
4
|
9
|
Нефтчи
|
5
|
0
|
4
|
1
|
2-4
|
4
|
10
|
Кяпаз
|
6
|
0
|
0
|
6
|
2-16
|
0
Бомбардиры:
Давит Волков («Зире»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по 3 гола,
Ричард Алмейда, Абдулла Зубир, Леандро Андраде (все - «Карабах»), Хаял Наджафов («Туран Товуз»), Айман Буали, Сулейман Аллуш (оба - «Сабаил»), Джесси Секидика, Намик Алескеров (оба - «Сабах») - по 2 гола.
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