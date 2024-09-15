"Нефтчи" мечтает о первой победе, "Туран Товуз" - о продолжении успешной серии

Сегодня завершится шестой тур Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, обе игры дня пройдут в столице.

«Нефтчи», неудачно начавший сезон, на выезде встретится с «Зире». «Черно-белые» рассчитывают на свою первую победу в 6-м туре.

Лидер «Туран Товуз» встретится с «Сабахом» в Масазыре. Команда Курбана Бердыева постарается продолжить успешную серию в матче против сильного соперника.

Отметим, что в первых 3-х матчах тура "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Кяпазом" (1:0), "Шамахы" - над "Сумгаитом" (1:0), а "Карабах" - над "Сабаилом" (2:1).

Азербайджанская Премьер-лига

IV тур

15 сентября (воскресенье)

18:00 «Зире» – «Нефтчи»

Судья: Эльчин Масиев

Стадион СК Зире

20:30 «Сабах» – «Туран Товуз»

Судья: Алияр Агаев

«Банк Республика Арена»

1 Туран Товуз 5 4 1 0 6-0 13 2 Карабах 5 4 0 1 12-4 12 3 Сабах 5 3 1 1 10-7 10 4 Араз-Нахчыван 5 3 1 1 5-5 10 5 Шамахы 5 2 2 1 4-3 8 6 Зире 4 2 0 2 7-5 6 7 Сумгаит 6 2 0 4 5-7 6 8 Сабаил 6 1 1 4 8-10 4 9 Нефтчи 5 0 4 1 2-4 4 10 Кяпаз 6 0 0 6 2-16 0

Бомбардиры:

Давит Волков («Зире»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») - по 3 гола,

Ричард Алмейда, Абдулла Зубир, Леандро Андраде (все - «Карабах»), Хаял Наджафов («Туран Товуз»), Айман Буали, Сулейман Аллуш (оба - «Сабаил»), Джесси Секидика, Намик Алескеров (оба - «Сабах») - по 2 гола.

İdman.biz