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"После этого будет сложнее"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Сентября 2024 19:28
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"После этого будет сложнее"

«Шамахы» обыграл «Сумгаит» дома в 6-м туре Премьер-лиги Азербайджана со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.biz, на состоявшейся после матча пресс-конференции главный тренер регионального представителя Айхан Аббасов ответил на вопросы журналистов:

- После перерыва на матчи сборных всегда сложно играть. Я был рад, что мои игроки не потеряли тонус. Мы сегодня хорошо сражались. Хорошо начали игру. Могли забить второй гол в первом тайме. Я доволен игрой своих игроков. Спасибо нашим болельщикам. Смогли увеличить количество очков. После этого будет сложнее. Необходимо готовиться к следующим матчам.

- Белайди Пуси не готов играть 90 минут?

- Мы многого хотим от него в атаке. Он держит защитников соперника под давлением. Гол, который мы забили, стал результатом его борьбы. Я опасался, потому что у него была желтая карточка. Мы также хотели вдохнуть в игру новую жизнь. После выхода Белайди у нас было 4-5 опасных атак. Это было тактическое изменение.

- Ваша команда много контратакует, но этого недостаточно. Это заставляет вас задуматься?

- Главное, что мы атакуем. В игре с «Араз-Нахчываном» это не получалось. А вот в матчах с «Нефтчи» и «Зире» у нас были хорошие атаки. Если бы Руфат Аббасов был более спокоен в последних передачах, мы могли бы забить второй гол. Он молодой игрок. Он должен пережить такие ситуации.

İdman.biz

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