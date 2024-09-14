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"Шамахы" против "Сумгаита" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Азербайджанский футбол
Новости
14 Сентября 2024 16:59
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"Шамахы" против "Сумгаита" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня состоятся две игры VI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, первая игра дня пройдет в Шамахы.

Здесь местная команда примет «Сумгаит». Команды, находящиеся на соседних позициях, могут улучшить свое положение в турнирной таблице.

Чемпион встретится дома с «Сабаилом». Серьезным успехом будет считаться, если в этом матче очки наберет команда гостей, попавшая в группу аутсайдеров.

Отметим, что в другом стартовом матче тура «Араз-Нахчыван» одержал победу над «Кяпазом». Завтра «Зире» встретится с «Нефтчи», а «Сабах» - с «Туран Товузом».

Азербайджанская Премьер-лига
IV тур
14 сентября (суббота)
16:00 «Шамахы» – «Сумгаит» - 1:0

Гол: Гиорги Кантария (3)

Судья: Рашад Ахмедов

«Шамахы»: 1. Рикардо Фернандеш, 4. Адиль Нагиев (к), 8. Илькин Мурадов, 17. Рафаэль Магеррамли, 82. Руфат Аббасов, 32. Василие Раденович, 20. Лерой Микелс, 93. Брагим Конате, 7. Гиорги Кантария, 9. Белайди Пуси, 66. Василие Бакич

Запасные игроки: 85. Камал Байрамов, 62. Абдулла Сейдахмедов, 60. Сабаил Багиров, 10. Эмин Заманов, 80. Захид Марданов, 5. Арсен Агджабеков, 13. Рамин Ахмедов, 97. Эльшад Тагиев, 6. Рауф Рустамлы, 22. Гурбан Сафаров, 19. Фахри Мамедли, 11. Джонатан Бентеке
Главный тренер: Айхан Аббасов

«Сумгаит»: 1. Мехди Джаннетов, 6. Вугар Мустафаев (к), 14. Эльвин Бадалов, 10. Рахим Садыхов, 7. Ровлан Мурадов, 17. Мурад Хачаев, 8. Сабухи Абдуллазаде, 21. Нихат Ахмадзаде, 19. Рой Кехат, 99. Сильванус Нимели, 5. Алан Диас

Запасные игроки: 36. Хаял Фарзуллаев, 56. Афтандил Арихов, 2. Сертан Ташкин, 30. Камран Гулиев, 24. Санан Мурадли, 11. Фернандо да Силва, 9. Никола Вуйнович, 18. Кристиан Велиновски, 23. Джордан Резабала, 60. Тресор Мосси

Главный тренер: Самир Абасов

Шамахинский городской стадион

19:00 «Карабах» – «Сабаил»
Судья: Турал Гурбанов
«Азерсун Арена»

1

Туран Товуз

5

4

1

0

6-0

13

2

Сабах

5

3

1

1

10-7

10

3

Араз-Нахчыван

5

3

1

1

5-5

10

4

Карабах

4

3

0

1

10-3

9

5

Зире

4

2

0

2

7-5

6

6

Сумгаит

5

2

0

3

5-6

6

7

Шамахы

4

1

2

1

3-3

5

8

Сабаил

5

1

1

3

7-8

4

9

Нефтчи

5

0

4

1

2-4

4

10

Кяпаз

6

0

0

6

2-16

0

Бомбардиры: Давит Волков («Зира»), Джой-Лэнс Микелс («Сабах») – 3 гола.

İdman.biz

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