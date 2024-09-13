Состоится турнир по мини-футболу

В связи со 100-летием Нахчыванской Автономной Республики будет проведен турнир по мини-футболу между государственными учреждениями.

Как сообщает İdman.biz, сегодня на стадионе Нахчыванской Автономной Республики состоялась жеребьевка турнира.

В соревновании, организованном АФФА, Министерством молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики, Федерацией футзала Азербайджана и Федерацией футбола Нахчывана, примут участие 17 команд в 4 группах. В 1/4 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группах.

Турнир стартует 14 сентября. Игры, которые пройдут в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева, завершатся 6 октября.

İdman.biz