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Фарид Гаибов встретился с командой "Бирбаша Баку", победителем Лиги чемпионов - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Сентября 2024 16:31
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Фарид Гаибов встретился с командой "Бирбаша Баку", победителем Лиги чемпионов - ФОТО

Сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов встретились с командой команды «Бирбаша Баку», победителем Лиги чемпионов Европы по мини-футболу, организованного в Польше.

Как сообщает İdman.biz, на встрече были заслушаны впечатления тренеров и игроков о соревновании.

Поздравив их с достойным представлением нашей страны на турнире и высоким достижением, министр и президент федерации оценили эту победу как наглядный пример развития мини-футбола в нашей стране.

По словам Фарида Гаибова, после того как наша сборная стала чемпионом Европы, интерес к мини-футболу возрос. Он отметил, что наши клубы и сборная добились успешных результатов на международной арене в результате проделанной федерацией работы и проведения чемпионата страны на высоком уровне.

Президент федерации Орхан Мамедов поблагодарил министра за добрые слова. Глава федерации отметил, что мини-футболу как и всем видам спорта, уделяется внимание и забота со стороны государства, и заявил, что этот фактор создает дополнительный стимул для достижения успеха.

Основатель команды «Бирбаша Баку» Рамин Гаджиев выразил благодарность министру и президенту федерации за добрые слова и внимание. Связав победу команды в Лиге чемпионов с тем, что Азербайджан снова стал спортивной страной, представитель клуба подчеркнул, что они будут еще усерднее работать, чтобы добиться успеха на международных аренах в будущем. На встрече члены команды также поделились своими впечатлениями о соревнованиях.

В завершение министру Фариду Гаибову была вручена футболка команды «Бирбаша Баку» и сделано памятное фото.

İdman.biz

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