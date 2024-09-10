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"Не хочу искать оправданий"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Сентября 2024 22:33
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"Не хочу искать оправданий"

«После такого поражения немного сложно говорить. Ребята сделали на поле все, что могли, боролись, мы создали достаточно голевых моментов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Самир Алиев, главный тренер сборной Азербайджана по футболу U21.

Он прокомментировал поражение со счетом 0:2 от сборной Сербии в отборочном раунде чемпионата Европы:

«Они очень хорошо сражались против соперника, в команде которого были игроки высокого уровня. Я поблагодарил каждого из игроков. Мы смогли создать достаточно голевых моментов, но просто не смогли ими воспользоваться. Нариман реализовал пенальти в игре против Люксембурга. Он более опытный. Он много играет как в еврокубках, так и в чемпионате. Это футбол, он не смог этого сделать, мы разочарованы. Если бы он забил гол, мы были бы более воодушевлены, можно было бы продолжить. Но этого не произошло. Главное, что игроки боролись на поле и показали, что умеют играть в футбол. Я не хочу искать оправданий».

Отметим, что наша сборная U-21 занимает последнее место в группе F с 3 очками.

İdman.biz

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