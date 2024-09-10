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Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
10 Сентября 2024 20:52
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Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, наша команда, находящаяся в группе F, встретилась в Баку со сборной Сербии соответствующей возрастной группы.

Матч прошел на "Далга Арене".

Чемпионат Европы (U-21)
Этап отбора
10 сентября
19:00. Азербайджан (U-21) – Сербия (U-21) - 0:2
Голы: Вукасин Дурдевич, 26. Йован Миятович, 40
Судья: Бастьен Декепи (Франция).
Азербайджан: 1. Юсиф Иманов, 5. Махир Гасанов, 4. Джалал Гусейнов, 21. Ибрагим Рамазанов, 2. Абдулла Рзаев, 3. Руфат Аббасов, 13. Эмиль Сафаров, 8. Фарид Юсифли (к), 9. Нариман Ахундзаде, 18. Агададаш Сальянский, 14. Хаял Алиев
Главный тренер: Самир Алиев
Сербия: 12. Лазар Каличанин, 16. Лазар Константинов, 3. Михайло Илич (ч), 6. Воин Серафимович, 14. Вукасин Дурдевич, 4. Никола Миличич, 20. Йован Слвинич, 17. Стефан Дзодич, 22. Марко Великович, 10. Йован Милошович, 7. Йован Миятович
Главный тренер: Любинко Друлович
Далга Арена

1

Украина

7

7

0

0

17-3

21

2

Англия

8

6

1

1

32-5

19

3

Сербия

9

4

1

3

12-18

13

4

Люксембург

9

2

1

6

6-23

7

5

Северная Ирландия

6

2

0

4

4-8

6

6

Азербайджан

8

1

0

7

4-18

3

Отметим, что в другой игре в рамках группы Северная Ирландия встретится с Украиной.

İdman.biz

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