"Мы оправдали оказанное нам доверие" - ВИДЕО

«Бирбаша Баку» в третий раз играл в Лиге Чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Бирбаша Баку" Ризван Фарзалиев на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Он прокомментировал чемпионство клуба «Бирбаша Баку», представлявшего Азербайджан в Лиге чемпионов по мини-футболу.

Фарзалиев рассказал, что во время турнира они пережили ряд досадных моментов:

«Наши страдания окупились. Мы очень этому рады. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Поддержка наших соотечественников во время матчей придала нам большую мотивацию. Мы оправдали оказанное нам доверие. Я верю, что мы продолжим этот успех».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz