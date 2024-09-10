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"Мы оправдали оказанное нам доверие" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
10 Сентября 2024 07:57
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"Мы оправдали оказанное нам доверие" - ВИДЕО

«Бирбаша Баку» в третий раз играл в Лиге Чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Бирбаша Баку" Ризван Фарзалиев на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Он прокомментировал чемпионство клуба «Бирбаша Баку», представлявшего Азербайджан в Лиге чемпионов по мини-футболу.

Фарзалиев рассказал, что во время турнира они пережили ряд досадных моментов:

«Наши страдания окупились. Мы очень этому рады. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Поддержка наших соотечественников во время матчей придала нам большую мотивацию. Мы оправдали оказанное нам доверие. Я верю, что мы продолжим этот успех».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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