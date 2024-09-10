"Мы оправдали оказанное нам доверие" - ВИДЕО

«Бирбаша Баку» в третий раз играл в Лиге Чемпионов».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист "Бирбаша Баку" Ризван Фарзалиев на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев.
Он прокомментировал чемпионство клуба «Бирбаша Баку», представлявшего Азербайджан в Лиге чемпионов по мини-футболу.
Фарзалиев рассказал, что во время турнира они пережили ряд досадных моментов:
«Наши страдания окупились. Мы очень этому рады. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Поддержка наших соотечественников во время матчей придала нам большую мотивацию. Мы оправдали оказанное нам доверие. Я верю, что мы продолжим этот успех».
Банучичек Гусейнли
İdman.biz