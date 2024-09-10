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"Наша цель - добавить "Бирбаша" на мини-футбольную карту Европы"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Сентября 2024 07:41
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"Наша цель - добавить "Бирбаша" на мини-футбольную карту Европы"

«Турнир был очень трудным».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил Дан Мариус Миту, главный тренер команды "Бирбаша Баку", победителя Лиги чемпионов по мини-футболу.

Опытный эксперт рассказал, что они попали в группу с сильнейшими командами:

«Все было действительно сложно. Но нам немного повезло. Наша команда сыграла хорошо. Мы были командой, которая заслужила эту победу. Мы демонстрируем нашу гегемонию с прошлого года. Нас должны опасаться команды из Румынии и других стран. Наша цель - добавить «Бирбаша» на мини-футбольную карту Европы. Конечно, мы постараемся победить и в следующем году».

Он также рассказал о дальнейших планах:

«Отдохнем два дня и приступим к тренировкам. После этого мы будем готовиться к чемпионату Азербайджана всеми силами».

Отметим, что в решающем матче турнира наш представитель, встретившийся с «БКМК Брно» (Чехия), победил со счетом 2:1 и выиграл Лигу чемпионов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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