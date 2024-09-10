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"Нам удалось в Лиге чемпионов выполнить все установки тренера" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
10 Сентября 2024 07:33
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"Нам удалось в Лиге чемпионов выполнить все установки тренера" - ВИДЕО

«Это был очень интересный и трудный турнир».

Как сообщает İdman.biz, об этом на церемонии встречи в международном аэропорту Гейдар Алиев заявил игрок команды по мини-футболу «Бирбаша Баку» Тамкин Халилзаде.

Он прокомментировал чемпионство клуба «Бирбаша Баку», представлявшего Азербайджан в Лиге чемпионов по мини-футболу.

Халилзаде сообщил, что за 4 дня футболисты сыграли 7 игр:

«Полтора месяца мы тренировались в Баку. У нас были хорошие товарищеские встречи. Хорошо, что все эти усилия окупились. Нам удалось в Лиге чемпионов выполнить все установки тренера. У нас были травмированные игроки. Многие из нас уже устали. Но, несмотря на это, нам удалось бороться до конца. Я рад, что сегодня мы вернулись на родину с трофеем».

Халилзаде, которого выбрали лучшим игроком чемпионата, заявил, что для него этот результат не имеет большого значения:

«Для меня этот результат не имел никакого значения. Главное было добиться этого результата всей командой».

Отметим, что в решающем матче турнира наш представитель встретился с «БКМК Брно» (Чехия) и победив со счетом 2:1, выиграл Лигу чемпионов.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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