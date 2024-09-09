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"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Сентября 2024 18:16
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"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"

«Карабах» будет подключен к известному футбольному симулятору «EAFC 25».

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб будет представлен индивидуально в разделе «Лига остального мира» в игре, подготовленной «EA Sports».

EA Sports FC 25 - новая игра-симулятор футбола, выпущенная Electronic Arts. Это будет второе и в целом 32-е издание серии EA Sports FC. Планируется, что игра станет доступна геймерам по всему миру 27 сентября этого года. Кроме того, 20 сентября игра будет доступна для предварительного заказа на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S.

Отметим, что "Карабах" - первый азербайджанский клуб, подключившийся к вышеупомянутому футбольному симулятору.

İdman.biz

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