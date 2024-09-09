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Тень игры в Кошице

Азербайджанский футбол
Аналитика
9 Сентября 2024 18:01
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Тень игры в Кошице

Сборная Азербайджана по футболу проиграла второй матч подряд в Лиге наций. После неудачи в домашней встрече со Швецией (1:3), она уступила на выезде Словакии со счетом 0:2. И если в Баку команда запомнилась неплохой игрой, то таковой в Кошице не оказалось и в помине.

Как передает İdman.biz, Фернанду Сантуш значительно перекроил состав на встречи со словаками. Можно только догадываться, чем руководствовался португальский специалист, но на пользу они не пошли. В основе не было Рамиля Шейдаева и Эмина Махмудова, изменения коснулись и обороны. Например, на поле вышел Амин Сейдиев, который сыграл настолько слабо, проваливаясь на своем фланге и привезя оба мяча, что еще в первом тайме был заменен на Аббаса Гусейнова.

Если несколькими днями ранее наша команда билась против Швеции, создавая острейшие моменты и держа в напряжении оборону соперника, то в Кошице картина оказалась другой. У гостей не получалось совсем ничего, хотя отдельные моменты были: можно вспомнить острейший удар Озаджана Кекчу, на который с большим трудом среагировал Мартин Дубравка, переведя его на угловой.

По ходу встречи команде явно не хватало креатива, который мог бы добавить, например, Эмин Махмудов. Но он на поле так и не появился, тогда как вышедший на замену Шейдаев ничем особенным не запомнился.

Обращает внимание и то, с какой частотой сборная пропускает голы, что называется сериями. Если шведы отличились дважды за 6 минут, то словаки забили свои мячи с промежутком в четыре минуты. Но если в Баку хозяева поля смогли вернуться в игру, сократили разрыв и имели еще несколько возможностей, то в игре против словаков таких шансов не было и в помине. Комбинационная игра также не складывалась при том, что во втором тайме соперник оказывал куда меньшее давление на ворота Мехти Джаннатова. Который, к слову, смотрелся достаточно уверенно и несколько раз реально выручил.

Ход матча показал, что гостевая победа над Словакией два года назад в Лиге наций (2:1) осталась лишь воспоминанием. Определенно, потенциал нашей команды позволяет на равных играть против такого соперника, но в Кошице болельщики этого не увидели.

Итак, после двух туров сборная Азербайджана не имеет в активе очков, забила один мяч и пропустила пять. Словакия и Швеция набрали максимум очков (по 6) и вышли в лидеры. Тогда как следующий матч подопечные Сантуша проведут 11 октября на выезде против другого аутсайдера - Эстонии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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